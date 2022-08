Canile Collestrada, primo via libera alla proroga dell’accordo con gli altri Comuni

A giugno il Comune di Perugia, in qualità di capofila, previo confronto con gli altri enti, ha fatto presente l’esigenza di indire una nuova procedura aperta per affidare la gestione del canile per cinque anni (prorogabili per altri cinque). La quota annuale di finanziamento prevista (Iva inclusa) ammonta a 320mila euro, da suddividere in base alla popolazione dei comuni interessati.

In attesa dell’espletamento della gara, per assicurare la continuità del servizio si farà ricorso alla proroga tecnica per il periodo strettamente sufficiente all’affidamento, e comunque non oltre il 31 dicembre, e sarà prorogata anche la convenzione in essere per la gestione associata del canile (sempre senza andare oltre il 31 dicembre).

Nel frattempo, si chiede al Consiglio di approvare lo schema di nuova convenzione per la gestione associata destinata a valere dal 2023 al 2027.

