Cani importati sotto età e venduti come di razza: due indagati a Perugia - Tuttoggi

I due avrebbero importato e venduto almeno 17 cuccioli, di nemmeno 12 settimane di età

Avrebbero importato cani dalla Romania di giovanissima età, nemmeno 3 mesi, per venderli come cani di razza. Per questo due persone, al termine di un’indagine svolta dal personale dei Servizi Veterinari della Az. Usl Umbria 1, “U.O.S. Randagismo” coadiuvati dai Carabinieri del N.A.S. di Perugia e coordinate dalla Procura di Perugia, sono state notificato con l’avviso delle conclusioni di indagini preliminari a due indagati residenti a Perugia.

Dalle indagini è emerso che i due avrebbero importato e venduto almeno 17 cuccioli, di nemmeno 12 settimane di età; in particolare i cuccioli venivano venduti per origine e provenienza diversa rispetto a quanto dichiarato agli ignari acquirenti. Attraverso una falsa attestazione di provenienza, gli indagati – di cui un veterinario e l’altro proprietario dei cani – dichiaravano che i cuccioli, acquistati in Romania, venivano identificati come italiani e di razza maltese; in realtà si trattava di cuccioli di provenienza romena e meticci poiché senza documento di riconoscimento associato agli animali di razza (Pedigree).