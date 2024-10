Cane cade in un pozzo profondo 5 metri, intervento di recupero dei vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Intervento di emergenza questa mattina (20 ottobre) a Tordimonte (Orvieto), dove i vigili del fuoco salvato un cane caduto in un pozzo.

Il segugio era impegnato in una battuta di caccia, quando all’improvviso è precipitato per circa 5 metri in una cavità utilizzata per la raccolta di acqua piovana.

L’allarme è stato lanciato dal proprietario dell’animale, che ha subito contattato i pompieri intervenuti sul posto. I soccorrittori, calandosi con delle corde, sono riuscti a riportare il segugio in superficie sano e salvo (senza ferite né il bisogno di cure veterinarie).