Campus Da Vinci, studenti diventano giornalisti | Ecco i 5 "servizi" da votare - Tuttoggi

L’Europa chiama e il Campus Da Vinci risponde. L’istituto di Umbertide, con la classe 3^ A dell’indirizzo ‘Economico-Sociale’ ha partecipato, insieme ad altre 5 scuole dell’Umbria, al Progetto Giovani Giornalisti per l’Europa, promosso dalla Regione Umbria e realizzato dal Centro per il Giornalismo di Perugia.

I ragazzi, dopo un periodo di formazione con esperti del settore radiotelevisivo, coordinati dal Dott. Luca Garosi, hanno prodotto cinque video che mostrano come i Fondi Sociali Europei (Fse) sono stati utilizzati nel nostro territorio da enti pubblici (Comuni e scuole) o da privati.

I video

Nel video Casa Paradiso il Comune di Città di Castello mostra la realizzazione di una casa per la vita indipendente di persone disabili;

nel filmato sul Baskin si vede come il Basket diventa sport d’integrazione;

nel video Family Help il Comune di Umbertide racconta come vengono aiutate le famiglie in difficoltà;

in quello riguardante la ditta Renzini si mette in evidenza come i fondi abbiano contribuito ad aumentare l’ecosostenibilità dei prodotti;

infine nel video dell’alternanza scuola-lavoro in Svezia mostra come i ragazzi del Campus hanno vissuto tale esperienza.



Il premio “Video più votato”

Il progetto, ideato dalla Dott.ssa Maria Rosaria Fraticelli, responsabile della Comunicazione Fondo Sociale Europeo per l’Umbria, è stato selezionato per l’‘European Week of Region and Cities 2020’ a Bruxelles.

Per il Campus “Da Vinci”, ora, il prossimo traguardo è conquistare il premio per il filmato più votato: basta cliccare sul nome evidenziato di ogni argomento (sopra) per visualizzare il relativo video su YouTube e dare la propria preferenza (“pollice in su” sotto il filmato). La premiazione avverrà dal 12 al 15 ottobre 2020.