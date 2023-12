Il campione di lancio del Vortex Mattia Melelli tra i migliori atleti paralimpici umbri - Tuttoggi.info

Il 28enne atleta tifernate dell'Asd "Beata Margherita" è stato premiato nella sala del consiglio provinciale di Perugia per l'argento conquistato ai Campionati Nazionali di Ferrara

Riconoscimento ufficiale per il 25enne atleta tifernate Mattia Melelli, in forza all’Asd “Beata Margherita”. Nella sala del consiglio provinciale di Perugia si sono svolte infatti le premiazioni degli atleti paralimpici umbri che hanno conquistato medaglie in competizioni nazionali.

Per l’atletica leggera Melelli ha ricevuto una targa dai vertici regionali del Cip – Comitato Italiano Paralimpico – per l’argento conquistato con il lancio del vortex ai Campionati Nazionali di Ferrara, dove peraltro ha fatto registrato anche il suo nuovo record personale con la misura di 39.29 metri.

Presenti alla manifestazione ex e nuovi dirigenti del Comitato Paralimpico. A rendere ancora più importante questa giornata per il 25enne, la presenza dei genitori e della responsabile area tecnica Asd “Beata Margherita” Daniela Bambini.

Il sindaco Luca Secondi, l’assessore allo Sport Riccardo Carletti e alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti si sono congratulati con Melelli per il “prestigioso traguardo che premia la tenacia e la passione per lo sport che ragazzi come lui mettono ogni giorno nelle varie discipline divertendosi. A loro e ad i responsabili tecnici e dirigenziali dell’Asd Beata Margherita va tutto il nostro sostegno e ammirazione”.