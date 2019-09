Campionato Italiano Velocità, lo spoletino Cristian Lolli sul podio della Premoto3

Lo ricorderà a lungo questo week end il giovane centauro spoletino, classe 2006, Cristian Lolli. Domenica infatti, il pilota impegnato nel Campionato Italiano Velocità, è salito per la prima volta sul podio dell’agguerritissima Premoto3, coronando un sogno nel quale forse non credva più nemmeno lui.

La stagione è stata sicuramente produttiva, dato che il tredicenne di Bazzano Inferiore, al suo esordio, si è dimostrato totalmente all’altezza della situazione distinguendosi in più di una delle 10 gare fin qui disputate, ma il podio tardava ad arrivare. Ed è stato proprio il Mugello, uno dei circuiti più temibili del mondo a regalargli un week end pressoché perfetto. #Mastino29 ha guadagnato la seconda posizioni in griglia grazie all’ottima classifica ed è stato protagonista di una adrenalinica volata finale in gara 1 al sabato, concludendo in 6 piazza.

La domenica Lolli ha mantenuto i nervi saldi, tirato fuori gli artigli e lottato ancora una volta per il podio. Un podio che stavolta è arrivato; in una gara di soli 9 giri a causa della pioggia battente che ha contraddistinto tutto il pomeriggio del 5° Round dell’ELF CIV. La prestazione di Lolli, che alla partenza aveva dichiarato di non avere affatto feeling con il bagnato, gli ha regalato la settima piazza in Campionato. Doppia soddisfazione e grande carica per il prossimo appuntamento, l’ultimo di stagione, in casa a Vallelunga il 5 e 6 Ottobre.

Photo credits @civ.tv

