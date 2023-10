Incendio ad un camion, lunghe code sul raccordo Terni - Orte | Video | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Lunghissime code, con i veicoli bloccati anche sotto le gallerie, lungo il raccordo Terni - Orte per un camion alle prese con un incendio

Lunghissime code, con i veicoli bloccati anche sotto le gallerie, lungo il raccordo Terni – Orte per un camion interessato da un principio d’incendio in galleria. Disagi per gli automobilisti che venerdì mattina stanno percorrendo la Ss675 lungo il tratto da Narni Scalo ad Amelia, nel tratto in cui sono in corso anche dei lavori da parte dell’Anas.

Sul posto sono presenti due mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni.

Stando a quanto ricostruito, mentre l’autoarticolato percorreva la galleria San Pellegrino un incendio ha interessato della guaina isolante posta nella parte anteriore del cassone. L’autista accortosi di quanto stava succedendo è riuscito a portare il mezzo fuori dalla galleria a staccare la motrice dal semirimorchio e ad allertare i soccorsi. Giunti sul posto i vigili drl fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio anche con l’ausilio di schiume. Traffico bloccato per consentire le operazioni di spegnimento, fino a poco dopo le 8 del mattino quando la circolazione è stata ripristinata.

(Ultimo aggiornamento alle 8.38)