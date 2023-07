Camion di pannelli solari in fiamme in autostrada, lunghe code - Strada chiusa verso Terni - Tuttoggi.info

L'autostrada è rimasta chiusa per circa 20 minuti, ora si viaggia in una corsia di marcia ma ci sono lunghe code

Aggiornamento – Carreggiata temporaneamente chiusa in direzione Terni, sulla strada statale 3 “Bis Tiberina”, per un incidente al km 12,000 in località Acquasparta (Terni). Nel sinistro è rimasto coinvolto un autoarticolato. Uscita obbligatoria ad Acquasparta al Km 14,700. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Incendio tir, code lungo la A1

Lunghe code nel tratto umbro dell’autostrada A1 dalle 5.30 del mattino in direzione sud per l’incendio di un autoarticolato che trasportava pannelli solari. Il fatto è avvenuto al km 438 della A1 in direzione sud, tra Fabro e Orvieto.

Sul posto i vigili del fuoco di Orvieto, la polizia stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia. Si registrano vari km di coda.

Il conducente dell’autoarticolato, rimasto illeso, resosi conto di quanto stava accadendo, è riuscito ad accostare il mezzo sulla corsia di emergenza ed a staccare il semirimorchio dal trattore stradale. All’arrivo dei vigili del fuoco il semirimorchio era completamente avvolto dalle fiamme e si è dovuto far ricorso all’impiego di schiuma chimica per estinguere l’incendio.

L’autostrada è rimasta chiusa per circa 20 minuti per consentire le operazioni si spegnimento, attualmente si viaggia su una corsia.