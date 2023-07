Camion danneggia tiglio a San Domenico, chiuso il centro storico di Spoleto - Tuttoggi.info

Tiglio spaccato a metà vicino a palazzo Collicola dopo l'impatto di un mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco

Chiuso l’accesso alla parte alta del centro storico di Spoleto venerdì mattina dopo che un camion ha danneggiato un albero davanti alla chiesa di San Domenico. Il mezzo pesante legato alle scenografie del Festival dei Due Mondi era diretto al teatro nuovo quando all’altezza di via Pierleone ha colpito un ramo di un tiglio. Nell’impatto, il semirimorchio del camion è rimasto danneggiato, mentre l’albero – un tiglio secolare, quello più vicino a palazzo Collicola – è stato rotto a metà. Danneggiata la corteccia anche di un altro tiglio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto insieme all’autoscala arrivata in supporto dal comando provinciale di Perugia. Il traffico in centro storico è stato chiuso all’altezza di San Domenico per consentire le operazioni di messa in sicurezza della pianta.