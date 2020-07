“Cambiare la viabilità di via Garibaldi”: ecco la proposta di Legambiente

L’ambiente è tutto ciò che ci circonda ed è per questo che Legambiente ha lanciato una raccolta firme per cambiare la viabilità della prima parte di via Garibaldi, da via Bolletta al varco della Ztl. Per firmare sarà necessario rivolgersi al Coffeecup Bakery Bar.

La proposta per la viabilità di via Garibaldi

Nello specifico, la proposta promossa da Legambiente prevede di “delimitare la carreggiata delle autovetture per limitare la velocità delle stesse e far transitare in sicurezza gli utenti deboli della strada; spostare la Ztl ad inizio via (incrocio con via dei Monasteri) o attivare un semaforo dal momento che con l’attivazione della Ztl la strada è a doppio senso di percorrenza“.