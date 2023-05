Cambia la viabilità nel centro di Spoleto, dal 1 giugno i nuovi orari Ztl

Dal 1 giugno al 1 ottobre accesso vietato nei feriali nella Ztl A dalle 19,30 alle 6, Ztl A1 interdetta anche a moto e scooter senza permesso

Mentre infiamma la polemica sulla nuova viabilità nell’area di piazza della Vittoria e piazza Garibaldi, il Comune di Spoleto si appresta a modificare l’accesso al centro storico definendo gli orari estivi della Ztl, che saranno in vigore da giovedì 1 giugno.

E’ stata infatti definita la nuova disciplina della circolazione della zona a traffico limitato A, che sarà in vigore fino al primo ottobre.

ZTL A, accesso libero nei feriali dalle 6 alle 19,30

L’accesso ai varchi di viale Matteotti (quadrivio), piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo, via Esterna delle Mura sarà consentito, nei giorni feriali, dalle ore 6 alle ore 19.30, mentre nei prefestivi e festivi saranno chiusi h24.

ZTL A1, restrizioni anche per moto e scooter

Invariati gli orari della ZTL A1, con ingressi da via della trattoria e via Brignone 2° tratto (chiesa di sant’Ansano): per i non autorizzati l’accesso non sarà consentito sia nei giornali feriali che nei prefestivi e festivi (confermata dunque la chiusura h24). Inoltre, dal 1 giugno al 1 ottobre, sempre nella ZTL A1, è istituito il divieto di transito per ciclomotori e motocicli. Ai residenti o dimoranti è rilasciato un permesso per il transito e la sosta di ogni ciclomotore di proprietà (i permessi potranno essere richiesti alla centrale operativa della Polizia Locale in piazza Garibaldi n. 42).

Gli orari dei percorsi meccanizzati

Per quanto riguarda i parcheggi Spoletosfera, Posterna e Ponzianina l’apertura resterà garantita h24, sia nei feriali che nei festivi. Diverso il discorso relativo agli orari dei percorsi di collegamento al centro storico. I tapis roulant e gli ascensori da Spoletosfera a piazza della Libertà saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 20.30 e, nei prefestivi e festivi, dalle ore 8.00 alle 23.00. Le scale mobili dalla Ponzianina al Giro della Rocca, così come l’ascensore per piazza della Signoria, saranno aperti dalla domenica al giovedì e nei festivi dalle ore 7.15 alle 20.30 e il venerdì e prefestivi dalle ore 7.15 alle 23.00, mentre gli ascensori per accedere alla Rocca Albornoz saranno fruibili tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 19.30. I collegamenti dal parcheggio Posterna in direzione piazza Campello (tapis roulant e ascensori) e verso la Torre dell’Olio (scale mobili e ascensori) avranno invece come orario di apertura 7.00 – 23.00 dal lunedì al giovedì e nei festivi e 7.00 – 1.00 il venerdì ed i prefestivi.