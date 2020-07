Caldo e afa, allerta livello II oggi e sabato

Caldo e afa, allerta livello II a Perugia per oggi e sabato.

A seguito del bollettino trasmesso dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute, per la giornata di oggi, 10 luglio e domani 11 luglio è prevista la temperatura massima percepita di 33 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, è dichiara attivata, per le giornate sopra indicate, la fase di “disagio” (Livello 2).

Caldo, i consigli del Comune

Si invita la popolazione a rischio ad adottare le seguenti misure qualora temperatura e l’umidità dell’aria aumentino:

Bere più liquidi ( in particolare acqua );

Stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 11 e le 15);

Ventilare l’abitazione;

Se si percepisce un surriscaldamento corporeo, aumentare la ventilazione, usare un condizionatore se è possibile;

Nelle ore più calde, se non si ha un condizionatore in casa, fare docce e bagni extra o recarsi in luoghi vicini in cui vi sia l’aria condizionata (per esempio, cinema, centri commerciali, biblioteche);

Indossare abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, anzi sciolti, per permettere la circolazione dell’aria sul corpo;

Evitare esercizi fisici non necessari all’aperto o in luoghi non condizionati ed evitare l’esposizione inutile al sole diretto;

Nel caso in cui si debbano svolgere attività all’aria aperta: limitarle alle ore mattutine e serali;

Preferire pasti leggeri e fare attenzione all’opportuna conservazione dei cibi;

Non sostare in automobili ferme al sole né lasciare mai persone, specialmente bambini o anziani, né animali domestici in auto o altri veicoli chiusi;

Telefonare all’ASL, al Numero Unico all’ Urp o agli Uffici decentrati (ex Circoscrizioni) per conoscere i servizi a cui ci si può rivolgere in caso di necessità e per saper se e dove, nelle vicinanze dell’abitazione vi sono appositi luoghi per il sollievo dal caldo.