Caldo, domenica da “livello 2”: previsti 33 gradi

Dopo tanta pioggia, a Perugia arriva l’emergenza caldo. La prima dell’anno. In base al bollettino trasmesso dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute con il quale, per la giornata di domenica 28 giugno è prevista la temperatura massima percepita di 33 gradi. Con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, è dichiara attivata, per la giornata sopra indicata, la fase di “disagio” (Livello 2).

Caldo, le raccomandazioni del Comune

Il Comune invita la popolazione a rischio ad adottare le seguenti misure qualora temperatura e l’umidità dell’aria aumentino: