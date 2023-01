Calciomercato Perugia: Righetti saluta, domani incontro con la Roma per Faticanti

La notizia dell'incontro con i giallorossi per chiudere sul capitano della Primavera | Il terzino in prestito all'Audace

Anche Samuele Righetti saluta il Perugia in questa sessione di calciomercato dove l’imperativo, finora, è stato quello di snellire la rosa. Il giovane terzino andrà in prestito all’Audace, in C.

Con Melchiorri, Beghetto e Vulic sulla lista dei partenti – il Perugia è in cerca di compratori – i tifosi biancorossi rumoreggiano, senza aver visto ancora alcun acquisto.