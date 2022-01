Calciomercato Perugia, lavori in corso sulle fasce

Giannitti a Milano per il mercato in entrata | Oltre a Olivieri, si lavora per un altro attaccante | A sinistra piace Beghetto, rebus Carretta a destra

Nel giorno in cui si dovrebbe chiudere per il prestito dalla Juventus dell’attaccante Marco Olivieri, una volta liberato dal Lecce (l’accordo è per 18 mesi di prestito, con diritto di riscatto e contro-riscatto), il ds del Perugia Giannitti va a Milano per completare la rosa, dopo le partenze di alcuni dei protagonisti del campionato vinto in C lo scorso anno.

Uno dei nodi riguarda la fascia sinistra, dove Alvini praticamente non ha alternative a Lisi, un destro. Il Perugia ha messo gli occhi su Andrea Beghetto, mancino in grado di coprire l’intera fascia sinistra, soprattutto per arrivare sul fondo e mettere palloni al centro. Un giocatore che in B tanto bene ha fatto a Ferrara con la Spal e soprattutto a Frosinone, maglia con la quale è salito in A.

Il Pisa, che ne detiene il cartellino, lo ha dato in prestito in estate all’Alessandria. Neo promossa in B che vuole risalire la china. Improbabile, per questo, che mister Longo lasci partire l’esterno. A meno che la società non gli garantisca adeguate operazioni in entrata. Da questo punto di vista, nonostante il gradimento del calciatore (figlio dell’ex grifone Massimo) la strada che dovrebbe portare Beghetto al Perugia è impervia. Il giornalista Dazn ed esperto di Calciomercato Claudio Giambene, ospite della trasmissione di Umbria Tv l’anticipo (condotta da Marco Taccucci e Pietro Cuccaro) ha stimato per la chiusura dell’affare una percentuale del 30%.

Il mercato biancorosso potrebbe interessare anche la fascia destra. Dove Alvini ha alternato Falzerano e il giovane Ferrarini. Mentre davanti l’infortunio ha condizionato fin qui la stagione di Mirko Carretta. Proprio l’esterno alto interessa ad alcune società di B. Il Lecce, con cui il Perugia ha dovuto parlare per liberare Olivieri. E’ in cerca di un uomo in quel ruolo l’Ascoli. La società biancorossa sarebbe disposta a mettersi a tavoli per discutere un’eventuale cessione di Carretta, ma proposte ufficiali (confermano sia da Perugia, sia dal Piceno) fin qui non ne sono arrivate. Eventualmente tra i calciatori in maglia bianconera in uscita al Perugia potrebbe interessare l’esperto Diego Fabbrini, che attraverso il suo agente ha fatto sapere di voler prendere in considerazione solo trasferimenti in Italia (ha infatti giocato in Inghilterra, Romania e Bulgaria).

Su Michele Cavion (di proprietà della Salernitana, ora in prestito al Brescia) è forte la concorrenza della Spal e della Cremonese. Si raffredda l’ipotesi Ndoj, per i dubbi sulla tenuta fisica del calciatore albanese, dopo il grave incidente domestico al ginocchio. La Fiorentina non intende far partire in prestito il promettente Agostinelli.

Ma se a centrocampo Giannitti cerca di cogliere le opportunità che possono arrivare nelle ultime ore di calciomercato per alzare la qualità, l’arrivo di un esterno mancino a sinistra appare la priorità. Così come il Perugia è in cerca di un attaccante centrale (un sostituto di De Luca), almeno per rimpiazzare, oltre all’arrivo di Olivieri, le uscite di Bianchimano e Murano.