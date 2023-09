Calcio, in Umbria una squadra tutta albanese: debutta in seconda categoria la Taulantet - Tuttoggi.info

Attiva da oltre 10 anni, dopo ottimi campionati amatoriali ha deciso per il debutto professionistico. La presentazione giovedì prossimo a Bastia

Una squadra tutta albanese, la prima della folta comunità che vive in Umbria. Si chiama Taulantet, deve il suo nome al popolo dei Taulanti che stanziavano nella costa adriatica dell’Illiria (l’odierna Albania), tra il fiume Vojussa a sud e la città di Epidamnos (l’attuale Durazzo) a nord. E dopo una serie di successi nei tornei amatoriali Uisp, debutterà in seconda categoria grazie all’iscrizione alla Figc.

Gli allenamenti si tengono a Bastia Umbra, nello specifico sul campo di Ospedalicchio, le partite si giocano invece a Ponte Valleceppi e – dopo il debutto dello scorso weekend in Coppa, purtroppo perdendo 3-2 sul campo della Don Bosco – la presentazione della compagine si svolgerà a Bastia Umbra, nel centro commerciale del villaggio XXV aprile, giovedì 21 settembre, alle 18.

Taulantet è nata oltre dieci anni fa su iniziativa di Bati Hoxa e Ilirian Skenderas – oggi rispettivamente direttore sportivo e direttore generale – e, dopo aver ben figurato nei campionati Uisp, si è iscritta alla Seconda categoria. Il tutto è stato reso possibile anche grazie all’ingresso in società di Artan Zogu, imprenditore nel settore edile e attuale presidente del club, oltreché sponsor con la sua ditta, la Albages srl con sede a Bastia. A sostenere la squadra anche I maghi della pizza. A guidare la squadra, come detto l’unica della Figc a essere composta tutta da calciatori albanesi, una trentina in totale, è Luca Pisinicca, doppiamente scudettato alla guida della rappresentativa dei giornalisti dell’Umbria e una solida esperienza in panchina tra Ferro di Cavallo, Bagnaia e della Virtus Collina. Nello staff tecnico anche Mirko Loche (vice e anch’egli tricolore con i giornalisti) e il preparatore atletico Gabriele Benda.