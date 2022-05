Cade con lo scooter in galleria, conducente in ospedale - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto all'interno della galleria della Contessa, l'uomo non sarebbe grave

Incidente stradale, oggi pomeriggio (28 maggio), all’interno della galleria della Contessa (statale 452), nel Comune di Gubbio.

Il conducente di uno scooter (non si conoscono ancora le sue generalità) è caduto rovinosamente a terra all’interno del tunnel, dopo aver perso il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento.