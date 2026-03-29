 Cade per 8 metri dentro la grotta, 6 ore di intervento per soccorrere speleologa | Foto - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Cade per 8 metri dentro la grotta, 6 ore di intervento per soccorrere speleologa | Foto

Redazione

Cade per 8 metri dentro la grotta, 6 ore di intervento per soccorrere speleologa | Foto

Speleologa del gruppo di Narni ferita dentro la grotta del Chiocchio, a Spoleto. Lungo intervento del Sasu perportarla all'esterno. In ausilio anche i vigili del fuoco. Portata in elicottero a Terni
Dom, 29/03/2026 - 19:53

Condividi su:

Lungo e delicato intervento nella giornata di domenica all’interno della grotta del Chiocchio, nel territorio comunale di Spoleto (nella zona di Castagnacupa), per soccorrere un’escursionista di 45 anni rimasta ferita dopo una caduta di oltre 8 metri. La donna, di Amelia, stava partecipando ad un’attività con il gruppo speleologico di Narni.

L’allarme è scattato intorno alle ore 12: durante la progressione all’interno della grotta, la donna è caduta per oltre 8 metri, a circa 100 metri di profondità. Sul posto sono state inviate quattro squadre del SASU composte da tecnici speleologi, insieme a due sanitari specializzati nel soccorso in ambiente ipogeo. Ulteriori due squadre di tecnici e operatori del Soccorso Alpino hanno garantito il supporto esterno alla grotta. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto.

Dopo circa 8 ore di intervento, la 45enne è stata portata all’esterno della grotta, dopo essere stata stabilizzata e posizionata in una barella, e quindi trasportata con l’elisoccorso Nibbio all’ospedale di Terni. Durante il lungo e complesso intervento, i soccorritori le hanno comunque prestato le prime cure e l’hanno trattata anche per ipotermia. La difficile fase di recupero ha visto l’uso di tecniche speleologiche avanzate, con l’utilizzo di paranchi e sistemi di progressione su pozzi verticali e passaggi particolarmente stretti. Secondo le prime informazioni, accusava problemi alle caviglie ed al bacino.

Dal Soccorso alpino e speleologico viene rivolto “un sentito ringraziamento ai compagni di escursione dell’infortunata, che hanno fornito un prezioso supporto ai soccorritori durante l’intervento”.

(articolo in aggiornamento)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

Gli inforatori di Spello incantano Sanremo, infiorata dedicata alla storia della Tv e della musica italiana

Valnerina

Bloccato nella notte sulla piana di Castelluccio, salvato dai vigili del fuoco | Foto

Foligno

Il Requiem di Verdi per il Concerto di Pasqua degli Amici della Musica di Foligno

in umbria

gli ultimi pubblicati

Spoleto

Cade per 8 metri dentro la grotta, 6 ore di intervento per soccorrere speleologa | Foto

Ultim'ora Italia

Evelina Sgarbi, l’appello ad Achille Lauro: “Vorrei conoscerlo”. E la dedica a papà Vittorio
Ultim'ora Italia

Selvaggia Lucarelli, matrimonio rimandato: “Non siamo riusciti a organizzare”
Ultim'ora Italia

Serena Grandi, tensioni con Corinne Clery: “Accuse infondate”. L’appello di Venier

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!