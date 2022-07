Spoleto, speleologi da tutta l’Umbria per esplorare la grotta del Chiocchio

Venerdì pomeriggio gli speleologi umbri allestiranno un campo esterno in prossimità della Grotta del Chiocchio, che sarà da supporto alla squadra che entra in grotta e a quella in esplorazione alla risorgenza di Boccarotta, a Meggiano.

La tre giorni prevede la suddivisione dei partecipanti in tre gruppi di lavoro: uno per lezioni di rilievo con disto, fotogrammetria e lidar, uno per l’esplorazione speleosub della risorgenza di Boccarotta e il terzo per la ricerca di superficie in prossimità della risorgenza.

Per l’occasione verranno sistemate corde e attacchi all’interno della Grotta del Chiocchio fino al fondo della cavità, a circa 500 metri di profondità, per permettere anche agli speleologi più giovani di raggiungere il fondo o di pernottare in grotta.

La giornata di domenica sarà dedicata alla lettura dei risultati esplorativi e alla restituzione grafica dei rilievi.

Come detto, l’iniziativa è stata anticipata dall’attività degli speleologi di Spoleto e Gubbio che hanno iniziato a prosciugare i primi sifoni della grotta del Chiocchio per poter esplorare il sesto sifone, presente ad oltre 200 metri all’interno della grotta, presumibilmente il bacino interno del sistema carsico, che nelle campagne esplorative degli anni precedenti, causa l’enorme capacità idrica, non è stato possibile prosciugare con le pompe. Intervento poi proseguito nei giorni scorsi ad opera di altri gruppi che fanno parte della Fugs con la sostituzione delle corde fisse della Grotta del Chiocchio.