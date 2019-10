Cade e si frattura una gamba mentre cerca funghi, 70enne recuperata con elisoccorso

Ennesimo incidente, in Altotevere, legato alla raccolta di funghi. Nel pomeriggio odierno (lunedì 21 ottobre) è stata infatti soccorsa dal 118 una 70enne, caduta in una zona alquanto impervia nei pressi di Pietralunga. Per recuperare la donna si è reso pertanto necessario l’intervento dell’elisoccorso Icaro. La malcapitata è stata quindi trasferita all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove le è stata riscontrata una frattura scomposta della gamba. Da quanto emerge la prognosi è di 40 giorni.

