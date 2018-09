Cade dal letto, muore bimbo di 6 mesi

share

Tragedia a Montefalco dove un bimbo di appena sei mesi è morto cadendo dal letto. Inutili gli interventi dei genitori e poi dei medici del 118. Il piccolo, a causa del colpo subito alla testa, sembra sia morto sul colpo.

Il piccolo si trovava a Montefalco in vacanza con i genitori, una giovane coppia tedesca, che aveva affittato una casa. Doveva essere un periodo di relax per la coppia, che da pochi mesi stava vivendo la gioia di avere un figlio. Invece, giovedì notte, l’assurda tragedia. Il piccolo è scivolato dal letto e ha battuto la testa. Un incidente – gli elementi finora raccolti dai carabinieri sembrano confermare questa dinamica – che è risultato fatale al piccolo.

La Procura, come atto dovuto, ha comunque incaricato di eseguire tutti gli accertamenti nell’abitazione dove si è consumata la tragedia. Il corpicino del bambino è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa che si stabilisca se si renderà necessaria l’autopsia. I genitori del piccolo, comprensibilmente sotto shock, non risulterebbero indagati.

