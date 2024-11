Cacciatore colto da malore sui monti di Foligno, interviene l'elisoccorso - Tuttoggi.info

E’ intervenuto l’elisoccorso nelle prime ore di giovedì mattina per soccorrere un cacciatore colto da malore in una zona impervia sui monti di Foligno. Poco prima delle 8, infatti, il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) e l’elisoccorso del 118 Nibbio 01 sono stati attivati per soccorrere un cacciatore che si è sentito male nei pressi di Verchiano.

Il tecnico di centrale del SASU, presente nella Centrale Operativa Regionale 118, ha prontamente avviato la procedura di geolocalizzazione, individuando con precisione la posizione dell’infortunato e trasmettendo le coordinate alle squadre di terra del SASU e all’elisoccorso Nibbio 01, che aveva a bordo un medico, un infermiere e un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico. Grazie alla rapidità con cui l’elisoccorso è arrivato sul luogo dell’incidente, le squadre di terra e l’ambulanza del 118 sono state fermate. Il paziente, una volta stabilizzato dal personale sanitario dell’elisoccorso Nibbio 01, è stato recuperato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Perugia.