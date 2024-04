Caccia, pesca, agricoltura, Europa: sabato a Marsciano il convegno della Lega con l'on. Carloni - Tuttoggi.info

Il convegno organizzato dalla Lega Umbria si terrà sabato 13 aprile, con inizio alle ore 18,30, al ristorante “Oasi” di Marsciano.

“Caccia, pesca e agricoltura: il futuro dipende dall’Europa”. Questo il tema del convegno organizzato dalla Lega Umbria che si terrà sabato 13 aprile, con inizio alle ore 18,30, al ristorante “Oasi” di Marsciano.

Su questo tema si confronteranno l’on. Mirco Carloni, presidente della Commissione agricoltura della Camera dei deputati, i segretari regionale e provinciale della Lega, on. Riccardo Augusto Marchetti e Francesco Cenciarini, il sindaco di Marsciano Francesca Mele e i consiglieri regionali Manuela Puletti, Valerio Mancini e Marco Castellari, tradizionalmente attenti alle istanze che arrivano dal mondo della caccia, della pesca e della ruralità.

L’iniziativa vuole essere un’occasione per fare il punto sulle problematiche di più stretta attualità in materia di caccia, pesca e agricoltura, ma anche momento di dibattito e di condivisione di strategie volte a portare nelle Istituzioni europee proposte tese a garantire il corretto svolgimento di pratiche così legate alla tradizione italiana e umbra in particolare, contribuendo a superare alcuni “paletti” che spesso limitano anche le scelte di chi è chiamato, ai vari livelli, a governare il territorio. Il tutto nella consapevolezza che le figure del cacciatore, del pescatore e dell’agricoltore sono fondamentali per un corretto monitoraggio e mantenimento del territorio stesso.