Caccia, dopo l’app per la tortora si prova col tesserino venatorio digitale

Proprio per ascoltare le istanze delle associazioni venatorie, gli uffici regionali hanno organizzato un incontro con i rappresentanti dei cacciatori per la prossima settimana, nel quale verranno illustrati tempi e modalità con cui la Regione Umbria introdurrà il tesserino venatorio digitale.

L’app per la tortora

Proprio i ritardi nella rendicontazione degli abbattimenti nei tesserini venatori aveva portato al braccio di ferro sulla preapertura alla tortora, risolto poi con l’esordio dell’app. Che però, alla prova dei fatti, ha mostrato diverse lacune, almeno per come era stata predisposta.

La delibera sul cinghiale

Una convocazione fatta a poche ore dall’approvazione della delibera con cui la Giunta regionale ha inteso semplificare le procedure per gli abbattimenti dei cinghiali. Un provvedimento che, lamentano i rappresentanti dei cacciatori, ma anche degli ambientalisti, che non è stato concordato con le associazioni. Esprimendo – al di là delle differenti vedute sulle strategie più efficaci per ridurre il numero dei cinghiali – perplessità sulle procedure di controllo.