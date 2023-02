Caccia, app (anche per cinghiale e selezione) ma resta il tesserino cartaceo

E comunque, è stato detto, i tempi di messa a punti del sistema digitale non si prevedono brevi e quindi difficilmente il nuovo tesserino potrà entrare in vigore già nella stagione venatoria 2023-24.

Quanto alle criticità manifestate, tra cui il fatto che in determinate zone di caccia non si abbia campo per l’accesso alla rete internet, è stato spiegato che il controllo dovrà essere effettuato solo in zone con copertura, dove si potrà verificare che nel frattempo le prede siano state registrate.

Alcuni cacciatori dei rappresentanti delle associazioni venatorie non vedono con favore questo continuo ricorso alla tecnologia. Anche rispetto a quanto avvenuto a settembre in preapertura quando ha esordito la app per la tortora. E sulla base dell’esempio del Veneto, dove la gestione telematica è risultata complessa.

Altri, favorevoli a questa opzione, chiedono che venga riconosciuto un incentivo economico a chi deciderà di usare il tesserino digitale.

Tutti, comunque, hanno tirato un sospiro di sollievo nell’apprendere che anche con l’introduzione del tesserino venatorio digitale, quello cartaceo tradizionale, almeno in una prima fase, non sparirà.