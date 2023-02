Caccia, ecco le “zone umide” dove è vietato il piombo

Inoltre sono stati emanati i decreti ministeriali per l’istituzione di ulteriori 9 aree e, al momento, è in corso la procedura per il loro riconoscimento internazionale.

In base alla circolare applicativa, in queste aree non si possono sparare cartucce con il piombo. Tuttavia, anche qualora un cacciatore venga trovato in queste aree in possesso di cartucce contenente piombo, “potrà dimostrare, se richiesto, che intendeva effettivamente sparare altrove, essendo solo in transito nella suddetta zona umida”. Insomma, è sanzionabile solo il cacciatore che viene effettivamente trovato a sparare utilizzando, nelle aree in cui è vietato, cartucce con piombo.

1 Pian di Spagna – Lago di Mezzola Lombardia 14/12/1976 http://www.piandispagna.it/ 2 Vincheto di Cellarda Veneto 14/12/1976 https://www.infodolomiti.it/parchi-e-riserve/ 3 Sacca di Bellocchio Emilia-Romagna 14/12/1976 http:/www.parcodeltapo.it/it/IT4060003.php 4 Valle Santa Emilia-Romagna 14/12/1976 http:/www.parcodeltapo.it/it/pun-dettaglio.php?id=2455 5 Punte Alberete Emilia-Romagna 14/12/1976 http:/www.parcodeltapo.it/it/IT4070001.php 6 Palude di Colfiorito Umbria 14/12/1976 https://www.regione.umbria.it/parco-regionale-di-colfiorito 7 Palude di Bolgheri Toscana 14/12/1976 https://www.wwf.it/dove-interveniamo/ 8 Laguna di Orbetello Toscana 14/12/1976 https://www.wwf.it/dove-interveniamo/ 9 Lago di Burano Toscana 14/12/1976 https://www.wwf.it/dove-interveniamo/ 10 Lago di Nazzano Lazio 14/12/1976 https://www.parchilazio.it/nazzanoteverefarfa 11 Lago di Fogliano Lazio 14/12/1976 http://www.parcocirceo.it/IT6040012.php 12 Lago dei Monaci Lazio 14/12/1976 http://www.parcocirceo.it/IT6040012.php 13 Lago di Caprolace Lazio 14/12/1976 http://www.parcocirceo.it/IT6040012.php 14 Lago di Sabaudia Lazio 14/12/1976 http://www.parcocirceo.it/IT6040013.php 15 Lago di Barrea Abruzzo 14/12/1976 http://www.parcoabruzzo.it/pagina.php?id=429 16 Stagno di S’Ena Arrubia Sardegna 14/12/1976 http://www.apmolentargius.it/stagno-di-sena-arrubia/ 17 Stagno di Molentargius Sardegna 14/12/1976 https://www.parcomolentargius.it/ 18 Stagno di Cagliari Sardegna 14/12/1976 19 Le Cesine Puglia 06/12/1977 http://www.riservalecesine.it/ 20 Valle Cavanata Friuli – Venezia Giulia 10/03/1978 https://vallecavanata.it/ 21 Stagno di Cábras Sardegna 28/03/1979 22 Stagno di Corru S’Ittiri, Stagni di San Giovanni e Marceddì Sardegna 28/03/1979 23 Stagno di Pauli Maiori Sardegna 28/03/1979 24 Valle Campotto e Bassarone Emilia-Romagna 28/03/1979 https://www.vallidiargenta.org/ 25 Laguna di Marano: Foci dello Stella Friuli – Venezia Giulia 14/05/1979 https://www.regione.fvg.it/rafvg/ambiente-territorio/ 26 Saline di Margherita di Savoia Puglia 02/08/1979 http://www.comune.margheritadisavoia.bt.it/ 27 Lago di Tovel Trentino – Alto Adige 19/09/1980 28 Torre Guaceto Puglia 21/07/1981 https://www.riservaditorreguaceto.it/ 29 Valle di Gorino Emilia-Romagna 04/09/1981 http://www.parcodeltapo.it/it/IT4060005.php 30 Valle Bertuzzi Emilia-Romagna 04/09/1981 http://www.parcodeltapo.it/it/IT4060004.php 31 Valli residue del comprensorio di Comacchio Emilia-Romagna 04/09/1981 http://www.parcodeltapo.it/it/IT4060003.php 32 Piallassa della Baiona e Risega Emilia-Romagna 04/09/1981 http://www.parcodeltapo.it/it/IT4070004.php 33 Ortazzo e Ortazzino Emilia-Romagna 04/09/1981 http://www.parcodeltapo.it/it/IT4070009.php 34 Saline di Cervia Emilia-Romagna 04/09/1981 http://www.parcodeltapo.it/it/IT4070007.php 35 Stagno di Sale Porcus Sardegna 03/05/1982 http://www.apmolentargius.it/ 36 Stagno di Mistras Sardegna 03/05/1982 http://www.apmolentargius.it/ 37 Valli del Mincio Lombardia 05/12/1984 http://www.parcodelmincio.it/ 38 Torbiere d’Iseo Lombardia 05/12/1984 http://www.torbieresebino.it/ 39 Palude Brabbia Lombardia 05/12/1984 https://www.lipupaludebrabbia.it/ 40 Palude di Ostiglia Lombardia 05/12/1984 http://www.paludidiostiglia.it/ 41 Biviere di Gela Sicilia 12/04/1988 https://www.riservabiviere.it/ 42 Laguna di Venezia: Valle Averto Veneto 11/04/1989 https://www.wwf.it/dove-interveniamo/ 43 Vendicari Sicilia 11/04/1989 44 Isola Boscone Lombardia 11/04/1989 http://www.isolaboscone.it/ 45 Bacino dell’Angitola Calabria 11/04/1989 https://www.wwf.it/dove-interveniamo/ 46 Palude della Diaccia Botrona Toscana 22/05/1991 47 Lago di San Giuliano Basilicata 13/12/2006 48 Oasi di Castelvolturno o Variconi Campania 13/12/2006 https://www.comune.castelvolturno.ce.it/ 49 Oasi del Sele-Serre Persano Campania 13/12/2006 https://www.wwf.it/dove-interveniamo/ 50 Pantano di Pignola Basilicata 13/12/2006 https://www.wwf.it/dove-interveniamo/ 51 Lagustelli di Percile Lazio 27/08/2008 https://www.parchilazio.it/ 52 Palude del Brusà – Le Vallette Veneto 27/09/2010 https://www.oasivallebrusa.it/ 53 Padule della Trappola – Foce dell’Ombrone Toscana 13/10/2016 https://parco-maremma.it/conosci-il-parco/ 54 Lago e padule di Massaciuccoli Toscana 22/06/2017 http://www.oasilipumassaciuccoli.org/ 55 Palude del Busatello Veneto 03/10/2017 https://www.wwf.it/dove-interveniamo/ 56 Saline di Trapani e Paceco Sicilia 19/10/2017 https://wwfsalineditrapani.it/ 57 Foce del Rio Posada Sardegna 25/02/2021