Attivata la app, c’è già chi ha segnato tortore abbattute prima della preapertura

Da oggi attiva l'applicazione web per il conteggio del carniere necessaria per andare a caccia in Umbria il 1° settembre

Attivata mercoledì mattina la app conta tortore per la preapertura del 1° settembre in Umbria. Uno strumento digitale che la Regione Umbria ha commissionato alla propria società informativa PuntoZero per rispettare la stringente normativa europea, così come recepita dal Piano nazionale.

Attraverso l’applicazione web saranno monitorati in tempo reale gli abbattimenti (massimo 2971 capi in tutta la regione) con un massimo di 5 capi abbattuti per cacciatore. I cacciatori dovranno sospendere la battuta appena raggiunto il limite visualizzabile dalla app oppure ricevuta la notifica di soglia raggiunta.