Preapertura tortora, come un gioco a premi: come funziona la app

Con la modifica al calendario venatorio il 1° settembre si spara solo alla tortora, ma col cantiere scandito dalla tecnologia

Sarà come un gioco a premi per i i cacciatori che in Umbria il 1° settembre decideranno di partecipare alle preapertura per la sola tortora. I vincoli del Piano nazionale e le modalità scelte dalla Regione per farle rispettare fanno ipotizzare che dai primi agli ultimi colpi non trascorreranno che poche ore. Tanto che qualche cacciatore ha già deciso di rinunciare.

Questo anche l’invito che le associazioni venatorie umbre erano tentate di fare ai propri associati. Ma poi ha prevalso la scelta di non rinunciare comunque a un giorno di caccia, pur con tante limitazioni.