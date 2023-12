Buoni sport e cultura, pubblicate le graduatorie

Sono pervenute per la procedura del buono sport, a fronte di 608 domande pervenute, finanziate 91. Per il buono cultura finanziate 108.

Sono state pubblicate le graduatorie relative ai beneficiari dei buoni sport e cultura 2023, valevoli quali contributi per il pagamento di corsi sportivi o di corsi culturali/educativi per i figli minori di 16 anni.

Per la procedura del buono sport, a fronte di 608 domande pervenute, sono state finanziate 91 domande riferite a nuclei familiari con almeno 3 figli e con un ISEE inferiore a 11.590 euro (fatta salva la riserva di almeno 10 domande da finanziare per i richiedenti aventi ISEE maggiore di 20mila euro come previsto da avviso pubblico). Per il buono cultura, rispetto alle 183 domande pervenute, sono state finanziate 108 domande riferite a nuclei familiari con almeno 2 figli e con un ISEE inferiore a 21.050 euro.