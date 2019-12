Buche, il Comune: in 25/30 anni riasfaltate tutte le strade - Tuttoggi

Si dice che su una delle tante buche sulle strade di Perugia sia finita la carriera politica di Wladimiro Boccali. Anche se nell’era di Romizi qualcuno ha fatto notare che non è che le sospensioni delle auto, da queste parti, abbiano poi avuto chissà quale giovamento, nonostante il lavoro di bitumatura (spesso da lui stesso documentato) dell’ex assessore Calabrese.

Tanto che il capo dell’opposizione, Giuliano Giubilei, invita i cittadini a mandare segnalazioni e foto delle buche e dei marciapiedi danneggiati lungo le strade di Perugia alla sua email gruppogiubilei@comune.perugia.it.

Centinaia di persone hanno apprezzato e commentato il post sulle disastrose condizioni delle strade della nostra città. Non c’era bisogno di conferme, ma è chiaro che è un problema molto sentito e per questo abbiamo deciso di presentare un dossier sull’emergenza strade del Comune di Perugia. Prospettando che questo materiale possa poi essere inviato alla Corte dei conti.

E di strade ha parlato anche Otello Numerini, affiancato dai tecnici comunali, nella conferenza stampa per fare il punto sui primi 5 mesi da assessore ai Lavori pubblici. Per informare i perugini su cosa stia facendo l’amministrazione comunale in merito a settori definiti “strategici”.

Il punto sulle strade

A fare il punto sulle strade comunali è stato l’ingegner Naldini, che ha parlato del servizio di bitumature: nel semestre di riferimento (luglio-dicembre 2019) sono stati oltre 50mila i mq risanati con circa 20 interventi principali che hanno ricompreso tutto il territorio cittadino.

Questi ultimi hanno riguardato: strada dei conservoni, via degli Olivi, Strada Santa Lucia, Piazza San Paolo, via radice, via Sicilia, via del Favarone, via Eugubina, via della Ghisa, via dell’Iride, via Marta, Strada Civitella Benazzone, via pontevecchio, via Fiorita, via della spiga, via Pieve di Campo, via dell’Uva, via Pitagora, via dei Trasporti, via lambruschini, via del Motore e via del Martello.

I prossimi interventi significativi in cantiere riguarderanno il rifacimento di strada dei Cappuccinelli e viale dell’Ingegneria, strada Colle Umberto e strada del Pantano, via Dottori (due sezioni).

In 25/30 anni riasfaltate tutte le strade

In base ai dati è stato detto che i km interessati dalle opere nel 2019 sono stati oltre 20, con stima di circa 100 km rifatti negli ultimi 5 anni sui 620 km complessivi di competenza del Comune di Perugia. E’ ragionevole pensare che, con questa media, nel giro di circa 5 legislature si sarà proceduto all’integrale manutenzione delle strade cittadine, mantenendo l’ideale media di un intervento ogni 30 anni.

Per il 2020 1,3 milioni

L’assessore Numerini a margine della relazione ha spiegato che il piano strade è stato varato dalla scorsa Amministrazione nel 2015 per tutto il corso della legislatura. Ora quel piano verrà integrato costantemente nel corso dell’attuale mandato inserendo al suo interno anche i primi interventi sui marciapiedi. Per il 2020 la somma impegnata per le strade sarà di circa 1,3 milioni, dunque in crescita, con l’obiettivo di completare, tra gli altri, l’area di Montevile, Villa Pitignano-ponte Pattoli, la Corcianese, strada degli Ornari e tante altre.