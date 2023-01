I buccheri della famiglia Rossi tornano nella storica bottega di via Savelli - Tuttoggi

La vicenda aveva suscitato grande indignazione tra i cittadini, ormai affezionati a questa storica bottega del civico 1 di via Savelli, diventata vero e proprio punto di riferimento per questa particolare forma d’arte tradizionale e tipica della Città dei Ceri. In questi giorni, però, tutto è tornato come prima. L’aggiudicatario della gara pubblica – “grazie ad un gesto di grande generosità” riferiscono i Rossi – ha rinunciato alla concessione dei locali riconsegnandoli di fatto agli storici occupanti.

La storia, dunque, continua, con i buccheri che tornano “a casa” nel mitico laboratorio ceramico in cima alla salita di San Giuseppe. Ovviamente euforica e felice la famiglia Rossi, che ha aggiunto: “Il nostro negozio continuerà ad essere la storica bottega di Via Savelli della Porta. Ringraziamo tutti per la vicinanza dimostrata, che ci ha fatto comprendere ancora meglio l’importanza del mestiere che svolgiamo”.