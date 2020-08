Brunori Sas emoziona e "dialoga" con il pubblico a Pian di Spilli - Tuttoggi

“Bello appare il mondo in cima a una montagna coi fiumi nelle valli e le strade di campagna”, recita una delle canzoni del nuovo album di Brunori Sas, “Cip!”.

E proprio in questa frase è raccolta tutta la bellezza che ieri (2 agosto) ha invaso Pian di Spilli sulle note del cantautore, arrivato sul Monte Cucco con un ensemble composto dai suoi storici musicisti, per chiudere a Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da AUCMA, il suo minitour di “Concertini Acustici”.

Una tappa che, come lo scorso anno con Marco Mengoni, ha di nuovo visto il palcoscenico naturale del monte gremito di persone (ovviamente suddivise in linea con le norme governative anti Covid) che hanno potuto immergersi in un contesto bucolico molto suggestivo, in un viaggio musicale tra vecchi e nuovi successi, insieme all’artista che, tra musica e parole, ha creato un continuo dialogo con il suo pubblico, accorciando le distanze e creando un’atmosfera di intimità surreale.

Molto soddisfatti gli organizzatori che con caparbietà, in un momento complesso come quello attuale, sono riusciti, nonostante le avversità, a mettere in piedi una quarta edizione del Festival di grande qualità, dimostrando come musica, arte e cultura possono pian piano riconquistare il proprio posto, seppur a volte in forma diversa da quella abituale.

“Il concerto di ieri – commentano – è stata la dimostrazione che possiamo tornare a vivere grandi emozioni, impagabili solo se condivise insieme in un contesto dal vivo. C’è necessità di adeguarsi ai tempi che stiamo vivendo, andando avanti con fiducia, anche se a volte non è facile. Solo così potremo essere tutti artefici di un cambiamento che riporterà la cultura ai massimi livelli“.

Il Festival proseguirà fino al prossimo 6 settembre, con un programma davvero ricco di eventi.