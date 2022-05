Brescia – Perugia, occhio alla squadra arbitrale

Al Var Rosario Abisso di Palermo, Avar Alberto Tegoni di Milano.

Grande attenzione alla squadra arbitrale, per l’importanza della posta in gioco e per le polemiche seguite l’ultima sfida del Rigamonti, quando il Brescia vinse 2-1 in rimonta, con tre decisioni arbitrali fortemente contestate dai biancorossi.