Grifo, febbre playoff: subito esauriti i biglietti per Brescia

I biglietti per il settore ospiti sono stati messi in vendita martedì dalle 14, ma prima delle 19 erano già tutti esauriti. Un esodo verso Brescia che testimonia il sostegno verso i Grifoni, protagonisti di una splendida stagione. Ma anche il fatto che i tifosi del Perugia credono nell’impresa. Ricordando anche quanto accaduto nella gara di campionato al Rigamonti, con il Perugia avanti nonostante l’uomo in meno dalla mezz’ora e superato solo nel finale dopo decisioni arbitrali che hanno pesantemente penalizzato la formazione di Alvini. Ma questa di sabato sarà un’altra gara: in ballo c’è il pass per sfidare il Monza nella semifinale per la Serie A.