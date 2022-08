Braccata al cinghiale, due denunce per gli spari alla finestra

Secondo gli uomini del Commissariato durante l’azione di contenimento non sarebbero state adottate tutte le cautele e prescrizioni imposte dal questore per assicurare che l’abbattimento selettivo avvenisse in condizioni di sicurezza. Nonostante alla battuta, come da protocollo, fossero presenti le forze dell’ordine, insieme alla municipale, agli uomini della protezione civile e ai volontari. Per questo sono stati denunciati il cacciatore autore degli spari e il capobattuta. I reperti, invece, sono stati sequestrati e messi a disposizione della Magistratura.

Alla braccata ridotta, come da disposizione del Comune di Spoleto, ottenuta l’autorizzazione dalla Prefettura, avevano partecipato 15 cacciatori della cosiddetta task force anti cinghiale dell’Atc2, chiamati per la selezione vista la pericolosa presenza di numerosi cinghiali nella zona tra Collerisana a Montepincio, a ridosso dell’ospedale di Spoleto. L’azione ha portato all’abbattimento di 12 cinghiali. Poi, nel pomeriggio di lunedì, la denuncia presentata dalla donna che vive a Collerisana con i due figli.