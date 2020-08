Botte in famiglia (e menano anche le donne): 12 ammonimenti

Minacce, persecuzioni e botte in famiglia. E a picchiare non sono soltanto gli uomini. Ad agosto il questore di Perugia ha emesso 12 provvedimenti di ammonimento: 4 per atti persecutori e 8 per violenza domestica.

Che hanno avuto come destinatari cittadini italiani e stranieri, responsabili di aver cagionato lesioni personali ai partner.

Fidanzate violente: 2 uomini all’ospedale

Tra questi ci sono dei casi che hanno riguardato due donne di giovane età, che hanno mandato in ospedale i rispettivi fidanzati, al termine di liti generate dalla gelosia.

Picchia la compagna con un bimbo di 6 mesi

Un altro provvedimento di ammonimento è stato emesso nei confronti di un cittadino straniero che usava violenza sulla propria compagna. In particolare, in quel caso, la volante, intervenuta i primi di agosto per una segnalazione di urla da parte dei vicini, ha riscontrato le violenze subite dalla donna anche alla presenza del figlio di sei mesi. La donna è stata, poi, collocata in protezione insieme al proprio bambino.