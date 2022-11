Botte al cameriere, la polizia sulle tracce dell’aggressore

Dopo essere stato portato presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per le cure del caso, gli agenti hanno sentito alcuni testimoni, che hanno raccontato che l’aggressore – un cittadino extracomunitario – dopo aver cenato all’interno del pubblico esercizio insieme ad una ragazza, si era allontanato dal locale. In un secondo momento, verosimilmente per motivi di passionali, era ritornato nell’esercizio di ristorazione dove, improvvisamente, aveva aggredito il dipendente per poi allontanarsi velocemente.

La vittima, che ha riportato delle lesioni personali con prognosi di 30 giorni, una volta dimessa, ha sporto denuncia contro l’uomo.

Sono in corso le attività di indagine dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, finalizzate all’identificazione dell’autore del reato.