Borsa, esordio negativo per Cucinelli nel FTSE MIB

Al termine della prima giornata di contrattazione nel listino di riferimento il titolo della casa di moda perde l'1,10%

Esordio negativo per il titolo Brunello Cucinelli nel FTSE MIB, l’indice di riferimento di Piazza Affari. In chiusura di contrattazione il titolo è sceso a 84,40 euro, perdendo l’1,29%. Con la quotazione minima toccata nel pomeriggio a quota 83,78, prima di una parziale ripresa.

Una valutazione su cui pesa anche l’andamento generale di Piazza Affari, che chiude la giornata in territorio negativo, cedendo lo 0,44%. Anche sulla scia delle dichiarazioni del consigliere della Bce, Bostjan Vasle, secondo il quale la Banca Centrale Europea dovrà attendere almeno fino a primavera prima di poter rivalutare le prospettive sulle politiche, rinviando quindi fino ad allora ogni ipotesi dei tassi.

Quanto al titolo Cucinelli, la chiusura negativa di venerdì (-2,84%) aveva comunque portato gli analisti a prevedere una evoluzione di breve termine al ribasso. Insomma, lo scivolone di oggi, tanto più con una Borsa non in salute, non preoccupa.