Borgo Rivo, cittadini preoccupati per "assenza di soluzioni ai problemi della mobilità e del traffico": le proposte - Tuttoggi.info

“Dopo il sit-in del il 12 aprile, la circolazione veicolare appare solo momentaneamente migliorata per effetto della fine dell’anno scolastico".

“Valutiamo con preoccupazione la completa assenza di soluzioni ai problemi della mobilità e del traffico nella zona di Borgo Rivo”.

A denunciarlo, in una lettera, Spi Cgil lega Colleluna-Valserra, centro sociale “Il Rivo”, associazione sportiva dilettantistica “Il Salice”, centro sociale “Gabelletta” e a associazione commercianti di via del Rivo, Campitello, Gabelletta.

“Dopo il sit-in del il 12 aprile, la circolazione veicolare appare solo momentaneamente migliorata per effetto della fine dell’anno scolastico”, sottolineano Spi Cgil e associazioni. “Nel mese di settembre si riproporrà caoticamente e convulsamente ciò che ha caratterizzato la circolazione dai primi mesi dell’anno. In nessun’altra zona di Terni si è verificato, dall’inizio dell’anno ad oggi, un numero così elevato di sforamenti del limite di concentrazione delle polveri sottili. Nei primi due mesi del 2023, i valori delle polveri sottili sono stati superiori a quelli consentiti dalla legge per 24 giorni. La vivibilità del quartiere, e con essa il regolare funzionamento delle attività sociali, delle imprese e degli esercizi commerciali, ne risentono”.

Le proposte

“La risposta ai problemi della mobilità di questo territorio – aggiungono – dovrebbe andare prioritariamente nella direzione del potenziamento della mobilità collettiva, del trasporto pubblico e della mobilità alternativa”. Da qui una serie di proposte che Spi Cgil e associazioni indirizzano al Comune: