Il borgo di Montone torna a vestirsi d'autunno con la "Festa del Bosco", il programma completo - Tuttoggi

Veduta di Montone

Ad intervenire sono stati anche Roberta Rosini, assessore al Turismo di Montone e Monia Ferracchiato, vicepresidente Gal Alta Umbria, che ha voluto fare un plauso alla Festa del Bosco di Montone come “evento trasversale che oltre a promuovere il territorio in senso turistico, sa dare spazio ai cittadini, ai produttori e alle imprese locali”.

Quattro giorni in cui vecchie cantine saranno appositamente aperte, con le piazzette e i vicoli del borgo, per ospitare produttori locali ed artigiani. Protagoniste, come da tradizione, saranno le produzioni alimentari del territorio, prodotti stagionali, caldarroste fumanti, funghi, tartufi e gli altri prodotti del bosco, che sarà possibile degustare ed acquistare in occasione della Mostra Mercato e nelle taverne rionali aperte ogni giorno. Particolare attenzione sarà dedicata all’ambiente naturale, con iniziative legate alla scoperta dei prodotti e alla conoscenza delle risorse paesaggistiche come ad esempio le passeggiate a piedi alla scoperta della Macchia del Negrone e della valle del Carpina o a cavallo con visita alla Rocca d’Aries.

Nutrito sarà poi il calendario di intrattenimenti ludici, musicali, teatrali ed artistici, prima fra tutte la tradizionale rassegna delle marching bands. Novità di questa edizione saranno i concertini serali in piazza e in altri luoghi del borgo. Non mancheranno le iniziative rivolte ai più piccoli, con gli spettacoli teatrali e le esibizioni itineranti di arte di strada. Ampio spazio verrà dato infine anche alla conoscenza del patrimonio storico-artistico, architettonico e museale di Montone, con una proposta di mostre temporanee, visite guidate e laboratori, organizzati in collaborazione con il complesso museale di San Francesco.

Tra i percorsi di visita proposti dal Museo di San Francesco, vi saranno “Montone d’autunno”, previsto dal 29 al 31 ottobre alle ore 11, visita guidata tematica volta alla scoperta degli elementi naturali contenuti nelle opere d’arte conservate nel Museo di San Francesco, dalle piante rappresentate ai legni utilizzati, con successiva passeggiata nella natura e nel paesaggio di Montone, “Tra santi e beati”, in programma martedì 1° novembre alle ore 11, itinerario guidato che intende ripercorrere vita e vicende delle figure di Santi e Beati rappresentati nelle opere del museo. Per info e prenotazioni: tel. 075/9306535 oppure e-mail montone@sistemamuseo.it) oppure guardare il programma dettagliato qui sotto:

Programma “Festa del Bosco” dal 29 ottobre al 1 novembre