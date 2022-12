Borgo Bovio vive nella "paura", residenti incontrano sindaco | Più controlli e telecamere - Tuttoggi

Borgo Bovio quartiere che vive nella "paura". Dopo l'omicidio di Ridha Jamaaoui 'esplode' la protesta dei residenti

Nella mattina di oggi, 9 dicembre, i cittadini e i commercianti di Borgo Bovio sono stati ricevuti a Palazzo Spada per affrontare il tema sicurezza in una delle zone più critiche della città. Ultimo in ordine di tempo. il tragico omicidio di Ridha Jamaaoui in via Marche ha scosso profondamente i residenti e commercianti della zona che hanno chiesto e ottenuto un incontro con le istituzioni.

“Più sicurezza a Borgo Bovio, viviamo nella paura”

Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, e l’assessore alla Polizia Municipale, Giovanna Scarcia (presente anche il presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti), hanno accolto la delegazione di cittadini, per un confronto serrato di circa un’ora. La parola chiave è stata “paura”, è questo il sentimento percepito da chi si trova a vivere in un contesto sociale definito “difficile”, anche per via del profilo multietnico del quartiere, dove l’integrazione tra culture diverse non è sempre facile.