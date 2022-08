“Borghi sicuri” a Trevi: controlli a tappeto lungo le strade

Il progetto “Borghi sicuri” ha fatto tappa a Trevi. Gli agenti del commissariato di Foligno, coadiuvati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche” e dalla Polizia Locale, hanno svolto dei controlli straordinari del territorio con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori, i furti e l’immigrazione clandestina.

Le zone interessate dai controlli

Le pattuglie, impiegate nel turno serale, si sono concentrate sia nel centro storico di Trevi che nella periferia e, in particolare, in località Matigge e Cannaiola, nella zona industriale e lungo la via dei Giardini.