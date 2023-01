Boom richieste passaporti, aperture straordinarie dei Commissariati

QUESTURA DI PERUGIA

• Martedì 17, 24 e 31 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

• Martedì 7, 14, 21 e 28 febbraio dalle 9:00 alle ore 12:00;

• Sabato 28 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

COMMISSARIATI DI ASSISI, FOLIGNO, SPOLETO E CITTÀ DI CASTELLO

• Martedì 17 e 31 gennaio dalle 9:00 alle ore 12:00;

• Martedì 14 e 28 febbraio dalle 9:00 alle ore 12:00.

Appuntamento non necessario

In queste giornate gli utenti potranno presentare le istanze di rilascio senza o a prescindere dalla prenotazione dell’appuntamento sull’Agenda online del sito istituzionale della Polizia di Stato. Gli utenti saranno ricevuti in base all’ordine di presentazione, entro i limiti consentiti dall’orario di apertura dello sportello. L’iniziativa scaturisce dalla necessità di far fronte all’aumento esponenziale delle richieste di passaporto – fenomeno che ha interessato l’intero territorio nazionale – determinato, in particolare, dal rinnovato desiderio di trascorrere periodi di vacanza all’estero, nonché dalla necessità di munirsi del documento per l’espatrio anche per recarsi nel Regno Unito imposto dalla “Brexit”.

Rilascio secondo tempistica ordinaria

Il rilascio del passaporto avverrà secondo tempistica ordinaria. Chi invece avesse urgenza per motivi di salute o di lavoro dovrà presentarsi all’Ufficio Passaporti con la relativa documentazione comprovante l’urgenza.