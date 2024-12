Boom di vendite per Corbezzoli Spoletini, ultimo libro di Sergio Grifoni - Tuttoggi.info

E’ boom di vendite, superate le 500 copie in due settimane, per “Corbezzoli spoletini”, ultima fatica letteraria di Sergio Grifoni, che ha richiesto oltre 4 anni di lavoro raccolto in un libro con oltre 600 foto e 43 racconti di storia e costume di Spoleto ma anche del comprensorio circostante.

Protagonisti tanti personaggi che hanno caratterizzato, a volte stravolto, la quotidianità della città del festival: da Fiordispina Lauri a Leopardi, da Nardone a Pacchiarotto, da Flautino a Chiucchiuperelle, da Beagna a Sepullitti, da Barbarossa a Petrino, sono tanti i personaggi che consentiranno di ricordare gli anni passati o, per i più giovani, di scoprire una parte delle proprie radici.

Spazio anche per conoscere a fondo le origini di alcune imprese locali che hanno tanto contribuito allo sviluppo socio economico di Spoleto e della sua vallata. Ma anche la possibilità di addentrarsi nei meandri spirituali illuminati dalla umile vita dei nostri frati e dei nostri Santi, dai Cappuccini agli Agostiniani, da Santa Rita al Beato Leopoldo.

E ancora le maschere del Carnevale spoletino, le discese della Corsa dei Vaporetti, le imbarazzanti parodie della ormai scomparsa Rivista degli studenti.

Un libro a tutto tondo che potrà essere acquistato in tutte le librerie e edicole della città, oltre che presso l’Avis, alla quale l’autore ha deciso di devolvere il ricavato.

Proprio la sede dell’Avis ha fatto da cornice alla presentazione di Corbezzoli Spoletini, appuntamento al quale hanno preso parte, oltre al sindaco Sisti i consiglieri comunali Alessandra Dottarelli, Paolo Piccioni e Enzo Alleori, nonché il presidente della Fondazione CaRiSpo, Dario Pompili.