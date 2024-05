Books for Peace, la scuola primaria di Porta Fratta a Todi affidataria della Campagna “Raise Your Voice” - Tuttoggi.info

Gli alunni tuderti saranno portavoce di altri bambini. Un primo passo importante per diventare la prima Scuola Books for Peace in Italia,

Il Comune di Todi si congratula con la Scuola primaria di Porta Fratta che risulta affidataria nazionale della Campagna dedicata ai Diritti Umani dei Minori “Raise Your Voice”, promossa dal Premio Internazionale Books for Peace®. Il coordinamento della campagna che vedrà protagonisti gli alunni tuderti quali portavoce di altri bambini rappresenta il primo passo per diventare la prima Scuola Books for Peace in Italia, promuovendo la cultura della Pace in una città che alla Pace educa.

L’idea di strutturare una campagna “d’azione” si deve proprio al network di Peace Builders che il Professor Antonio Imeneo, presidente di Books for Peace, ha creato attraverso dialoghi di pace nel corso degli anni.

“Una campagna non è un progetto, è un modello comportamentale. Significa divenire portavoce di un cambiamento. E questo richiede la passione e la volontà, prima che il coinvolgimento, di tutta la Comunità Educante ed Educata”, sottolinea la Dottoressa Porzia Addabbo, premio “Javier Valdez” per il Giornalismo Investigativo, Books for Peace 2023.

Angela Davis Epicoco sarà il Goodwill Ambassador, ovvero la figura di riferimento all’interno del plesso scolastico, responsabile del progetto didattico della campagna.

Desideriamo ricordare che Books for Peace ed il Professor Antonio Imeneo risultano inseriti nella “Grande Enciclopedia della Cultura Universale” come modello di promozione e sensibilizzazione verso una cultura della Pace e dei diritti Umani. Il Professor Imeneo è stato recentemente insignito del ruolo di Accademico presso l’Accademia di Arte e Cultura Ucraina.

Referente del progetto all’interno del plesso di Porta Fratta sarà la Professoressa Adele Guarracino in accordo e con la supervisione della Dirigente della Direzione Didattica di Todi Dottoressa Silvana Raggetti.