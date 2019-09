Bomber Falcinelli torna al Grifo: i tifosi sognano la Serie A

L’attaccante Diego Falcinelli torna a Perugia a 5 anni dalla sua esperienza con la maglia del Grifo. L’attaccante marscianese, ora di proprietà del Bologna ma ai margini del progetto di Mihajlovic, era disposto a tornare in Serie B solo per giocare a Perugia.

Saltate le trattative con alcune squadre di Serie A (l’ultimo inserimento, a poche ore dalla chiusura del mercato, era stato quello del Cagliari) Bologna e Perugia hanno concluso l’affare per il quale già da tempo avevano trovato l’accordo. Accontentando in questo modo il calciatore 28enne, nato a Marsciano e cresciuto a Ponte San Giovanni. Che aveva dato la propria parola al presidente Santopadre di accettare il trasferimento al Perugia in caso di mancata chiamata dalla massima serie.

Cresciuto nelle giovanili della Pontevecchio, dopo un prestito all’Inter Under 19, Falcinelli è finito nel mirino del Sassuolo, che lo ha dato in prestito più volte per farsi le ossa nelle categoria minori.

Nella stagione 2014/15 approda a Perugia in B, sempre in prestito: il quella stagione, con la maglia del Grifo allenato da Pierpaolo Bisoli, sigla 14 reti in 38 partite disputate, il bottino massimo.

Falcinelli sembra pronto a spiccare il volo per la massima serie, ma il Sassuolo lo cede ancora in prestito al Crotone e alla Fiorentina, dove non ha molto modo di mettersi in luce Nell’estate del 2018 approda al Bologna, dove però non trova spazio.

Ora, nella sua Perugia, Diego Falcinelli è pronto al riscatto per riconquistare la Serie A. Magari proprio insieme al grifo. Ed è quello che sognano i tifosi, esaltati da quest’ultimo acquisto. Salutano invece Perugia Moscati (al Trapani) e Bianco (al Bari).

