BNI Umbria, crescita, collaborazione e solidarietà alla Charity Dinner | 200 imprenditori presenti FOTO

La raccolta fondi si è concretizzata in 3mila euro in favore dell’associazione “Mi prendo cura di te”, che si occupa di assistenza ai malati oncologici. La cifra raccolta e donata all’associazione permetterà alla presidente dell’associazione, Simona Laudani, di riprendere il progetto già realizzato lo scorso anno e che ha coinvolto 50 donne operate al seno a causa di un tumore. Il progetto consiste nell’offrire la riabilitazione fisica delle pazienti in centri adeguati e con professionisti competenti. Laudani, visibilmente commossa ha raccontato la sua esperienza e ringraziato tutti i partecipanti, l’organizzatore della cena Davide Venturi che ha deciso di supportare proprio il suo progetto e il capitolo Smile Foligno di cui Simona è membro e che “mi ha accolta e mi regala una rete su cui poter contare e tanta energia per continuare a far crescere l’associazione”.

“È stato un evento straordinario, attraversato da emozioni importanti e piene di energia positiva come accoglienza, familiarità, empatia, benessere, voglia di sognare e voglia di aiutare. – Queste le parole di Federico Falini – Simona ci ha contaminato con il suo ottimismo e con la sua voglia di essere vicina a tutte quelle persone che hanno bisogno e che a volte si ritrovano sole, in circostanze in cui nessuno dovrebbe esserlo. E stato bello vivere il contesto che ci guida verso ciò che intendiamo realizzare nelle province di Perugia, Rieti e Terni: una rete di imprenditori e professionisti che insieme vogliono fare la differenza, collaborando sinergicamente e creando di base relazioni importanti e profonde che definirei “per la vita”! Cambiare il modo in cui nel nostro territorio si possono fare affari… si può! In questo anno porteremo sempre più imprenditori e professionisti ad incontrarsi e a conoscersi, perché il nostro territorio è pieno di bellissime realtà da scoprire e da connettere tra loro. Sono convinto che insieme si possa evolvere e alzare sempre di più la qualità delle nostre imprese e attività che, attraverso la rete di BNI, possono farsi conoscere e arrivare in ogni parte del mondo.

La serata di gala e la raccolta fondi è stata sostenuta anche da diversi sponsor che hanno voluto supportare l’iniziativa di “Prenditi cura di Te”, mentre la realizzazione dell’evento è stato possibile grazie ad alcune partner tecniche che sono state ringraziate con l’omaggio di un Mono, il foulard disegnato e realizzato dalla designer Monia Filippetti: Elisabetta Severini, Paola Carlesso, Simona Santarelli, Loredana Gagliardi, Milena Mengoli e Elena Morolli che ha presentato la serata e le premiazioni.

Le foto sono state realizzate da Luca Giulietti,, mentre l’allestimento della sala è stato curato da Belushi di Donatella Cittadini e da Fiorista Alessia insieme alle stampe di Nuova Eliografica Fiori. La regia della serata è stata gestita da Stefano Magnini.

Il programma di crescita BNI Umbria

La cena si inserisce in un ricco calendario di attività che BNI Region Perugia-Rieti-Terni, capitanata dagli executive Director Davide Venturi e Federico Falini, ha messo in campo già da diversi mesi e che proseguirà fino a fine anno. Gli eventi sono a partecipazione aperta e tendono a promuovere la cultura del passaparola strutturato e della collaborazione tra aziende su tutto il territorio umbro al fine di promuovere la crescita del tessuto economico locale.

La Region locale di BNI applica in prima persona il principio della contaminazione e ha già collaborato in eventi partecipati da associazioni come Confimi a Città di Castello e Confapi a Perugia, o con il supporto delle istituzioni locali come quello organizzato con il patrocinio del Comune a Norcia. Altri eventi sono già in programma nei prossimi mesi in altri territori, insieme ad altre istituzioni e associazioni di categoria.

I numeri di BNI Umbria

Attualmente, BNI Umbria raccoglie oggi 300 membri distribuiti su tutto il territorio che sono suddivisi in 8 capitoli attivi e 5 gruppi in costituzione. La missione è quella di raddoppiare i numeri nell’arco dei prossimi tre anni, amplificando le possibilità di business e collaborazioni sotto l’ombrello di principi etici condivisi da tutti gli imprenditori e professionisti che ne fanno parte e attraverso un metodo che funziona ormai da 38 anni, ormai in tutto il mondo.

Ma oltre al business c’è di più e la Charity Dinner BNI Region Umbria ne è la dimostrazione: l’impegno nel dare supporto alla comunità locale all’interno della promozione di una cultura del networking etico e della collaborazione tra aziende all’insegna della filosofia di “Cambiare il modo in cui il mondo fa affari”.

Alcuni momenti della Cena di Gala

I membri premiati

Le premiazioni che si sono svolte durante tutta la serata sono state consegnate dall’executive director della Region BNI Umbria, Davide Venturi. Un riconoscimento sentito è andato al socio e compagno di avventura Federico Falini e poi a seguire gli altri a 27 membri degli 8 capitoli attivi in regione.