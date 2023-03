Incontro tra imprenditori, a Perugia 90 aziende insieme per creare relazioni di valore

Gli organizzatori

Valeria Cardinali, direttore Confapi Perugia, ha aperto i lavori sottolineando l’importanza del dialogo tra le aziende, tra gruppi di appartenenza e del lavoro verso un patto che riunisca parti datoriali, istituzioni e le parti sindacali. “Bisogna aprirsi al confronto senza essere gelosi del proprio orticello. L’Umbria paga il prezzo di far fatica a fare sistema”, ha affermato Cardinali.

Dopo i saluti del presidente di Confapi Perugia, Mauro Orsini, c’è stato un momento di formazione BNI tenuto dall’executive director della Region Perugia-Rieti-Terni Davide Venturi, che ha affrontato il tema del “Valore delle Relazioni”, pilastro fondamentale della nota rete di networking referenziale più vasta al mondo.

L’evento

L’evento ha visto la partecipazione di 90 aziende. 90 imprenditori che, divisi in tavoli “misti” Confapi e BNI, si sono presentati gli uni agli altri raccontando a turno le proprie aziende, esponendo progetti e mettendosi a disposizione per nuove collaborazioni. Durante la serata sono stati effettuati un totale di 3 cambi di tavolo, favorendo così la creazione di nuovi contatti e sinergie tra le aziende partecipanti.

Prima e dopo l’evento, gli ospiti hanno avuto la possibilità di usufruire di un momento di networking libero, durante il quale è stato possibile conoscere anche gli sponsor della serata che hanno esposto e fatto assaggiare i propri prodotti: AgriBio Monte Pennino, I Frutti di Spoleto, Danti Tartudi, Cantina Napolini e Vic Caffè. L’incontro è stato possibile grazie all’ospitalità di Made in Italy Lab. Il video e le immagini sono state realizzate da MM Pictures di Manuele Martinelli

L’iniziativa ha confermato l’impegno di Confapi Perugia e BNI Region Perugia-Rieti-Terni nel promuovere il dialogo e la collaborazione tra imprese, favorendo lo sviluppo del territorio e la crescita delle PMI locali.

I commenti deli organizzatori

Nelle dichiarazioni che seguono, tutta la soddisfazione degli organizzatori dell’evento:

Valeria Cardinali

“L'evento con BNI si colloca all'interno di un percorso che noi abbiamo intrapreso e che prevede una serie di iniziative di appuntamenti che, pur toccando temi diversi, hanno però l'obiettivo comune di favorire la crescita del sistema della piccola e media impresa”. Questo il commento del direttore Confapi Perugia, Valeria Cardinali “È evidente quanto questo passi per lo sviluppo delle relazioni tra imprese, il confronto, lo scambio, la circolarità di informazioni e ovviamente la formazione. Tutti elementi che possano favorire l'aumento anche della competitività del sistema delle nostre imprese. Lo stare insieme, il far parte di una rete è sicuramente fondamentale. Come associazione di categoria abbiamo il compito di accompagnare le imprese in questo percorso perché possano essere pronte ad intercettare la quantità di risorse importanti messe a disposizione: penso al PNRR, ai fondi comunitari e a quelli regionali. Siamo pronti a raccogliere le sfide di questi tempi, prime fra tutte quelle della transizione digitale ed ecologica. Ecco perché Confapi Perugia ha previsto una serie di appuntamenti. Vogliamo supportare le nostre imprese, favorire il senso di appartenenza all'associazione convinti che questo possa favorire anche la loro competitività”.

Davide Venturi

“Occasioni come questo evento organizzato insieme a Confapi, possono essere un punto di partenza per dare una svolta all’imprenditoria umbra”. - Così commenta il pomeriggio di lavoro Davide Venturi - BNI - “Roba davvero difficile da fare”: questa è un’affermazione che negli anni ho sentito spesso. Ma quando nel 2017 ho accettato la responsabilità dello sviluppo BNI in Umbria, ho sempre creduto che fosse possibile cambiare il modo di fare affari anche in questo bellissimo territorio, pieno di eccellenze, idee, e voglia di fare. Ho visto in questa occasione un ambiente aperto e dinamico, dove tutti i partecipanti sono stati aperti al confronto in maniera gentile e propositiva. Complimenti davvero a tutte le persone che hanno investito tre ore del proprio tempo in questo momento di scambio. A ottobre abbiamo iniziato a interagire sul territorio con le associazioni di categoria. Mercoledì grazie a una grande disponibilità, abbiamo iniziato questo percorso di scambio con Confapi, l’augurio è che in futuro questi momenti possano vedere coinvolte tante altre associazione di categoria del territorio con un obiettivo comune: la contaminazione delle idee per dare vita a progetti di impresa per l'Umbria”.

Stefano Moretti

“Con Confapi Perugia stiamo portando avanti un obiettivo per noi molto importante: mettere in contatto le aziende, ma soprattutto gli imprenditori, tra di loro, così che possano creare relazioni, valore e future opportunità di business”. -dichiara Stefano Moretti, Confapi Perugia - “Con il Gruppo Servizi di Confapi Perugia, che ho l’onore di coordinare, abbiamo fortemente voluto questo evento, perché crediamo che in Umbria, ma in realtà in tutto il territorio italiano, ogni imprenditore debba avere l’opportunità di contaminarsi in modo sano e positivo, così da poter crescere, evolversi e creare ricchezza. Questo è stato il primo incontro, ce ne saranno altri, con altre “cose da fare” e con altri “format”, ma con gli stessi obiettivi di fondo”.