 Bloccato nella notte sulla piana di Castelluccio, salvato dai vigili del fuoco | Foto - Tuttoggi.info
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Bloccato nella notte sulla piana di Castelluccio, salvato dai vigili del fuoco | Foto

Redazione

Bloccato nella notte sulla piana di Castelluccio, salvato dai vigili del fuoco | Foto

Sab, 28/03/2026 - 10:16

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È rimasto bloccato nella notte sulla strada provinciale 477 della piana di Castelluccio e soltanto questa mattina i vigili del fuoco di Norcia sono riusciti a completare il suo recupero. Protagonista della disavventura un giovane di circa 30 anni, rimasto bloccato nella zona del Pian Grande di Castelluccio con la propria auto a causa dell’abbondante neve.

L’allarme per l’auto bloccata da parte dello stesso giovane è scattato intorno alle 3.30 della notte tra venerdì e sabato. Le operazioni di recupero, rese difficili dalle avverse condizioni meteo, si sono concluse Intorno alle 7 del mattino.

Nella giornata precedente, numerosi altri interventi sono stati effettuati anche dal Spccorso alpino e speleologico dell’Umbria in altre zone della regione, sempre per la neve.

In particolare, le squadre sono intervenute nel nord dell’Umbria lungo il tratto della E45, la SS 257 Apecchiese, SS 298 Eugubina e nell’area del Passo del Mengara, dove diversi autoveicoli sono rimasti bloccati a causa delle difficili condizioni meteo e della presenza di neve e ghiaccio sulla carreggiata. Gli operatori del SASU hanno prestato assistenza a conducenti e occupanti dei veicoli, garantendo supporto nelle situazioni di maggiore criticità, con particolare attenzione alle persone più fragili. Le operazioni si sono svolte in stretto coordinamento con le altre componenti del sistema di protezione civile e con le forze dell’ordine.

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