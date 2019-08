Blitz di polizia e municipale in appartamenti a Fontivegge, scoperte presenze irregolari

Blitz congiunto di polizia e municipale martedì a Perugia in vari immobili nella zona di Fontivegge, in particolare in appartamenti di via Settevalli, via Pacioli e presso il villaggio di Santa Livia.

Tali verifiche di pubblica sicurezza erano state richieste da residenti con segnalazioni dirette. Dal controllo è emerso un fenomeno di indebite presenze per lo più di etnia rom negli appartamenti, un via vai incontrollato di persone fra loro litigiose che degenerano in disturbi alla vita quotidiana dei vari condomini.

A seguito dei controlli è stato redatto un verbale per accattonaggio molesto, sanzionato con Daspo urbano, a carico di una donna rumena che, reiteratamente, limita/ostacola l’accessibilità e la fruizione delle scale mobili della rocca Paolina, accesso via Masi.

Seguiranno riscontri su proprietà e contratti di locazione, in particolare in via Settevalli e in particolare sulle condizioni di agibilità strettamente correlati alla precaria e grave condizione degli impianti tecnologici.

